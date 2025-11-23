Taylor Swift graba en secreto el video navideño de 'Opalite'

Taylor Swift realizó un viaje relámpago de 3,500 millas desde Nueva Jersey hasta el Reino Unido para grabar en absoluto secreto el video musical de Opalite, tema incluido en su más reciente álbum The Life of a Showgirl.

Según rumores, la cantante pasó una semana en Londres sin ser vista, gracias a un operativo de seguridad descrito como “casi militar”.

De acuerdo con reportes, Swift, quien llegó en un avión privado, filmó en múltiples locaciones de bajo perfil, entre ellas el Club Mildmay de Stoke Newington y el Whitgift Centre en Croydon, un centro comercial parcialmente abandonado que fue transformado en un escenario navideño retro.

El proyecto, que habría tenido un presupuesto cercano al millón de dólares, incluyó pantallas gigantes para bloquear la vista y estrictas medidas para mantener el rodaje en secreto: los extras trabajaron identificados con números y fueron trasladados protegidos con sombrillas y paneles opacos.

Durante la grabación en el Club Mildmay, testigos observaron escenarios decorados como fiesta navideña, con árboles, cañones de purpurina y espumillón.

Para las escenas festivas, se utilizaron curiosos sustitutos: batido de plátano en lugar de ponche de huevo y jugo de uva para simular champaña.

Los rumores señalan que Lewis Capaldi y Domhnall Gleeson, invitados recientes de Swift en The Graham Norton Show, podrían aparecer en el video.

‼️| Taylor Swift’s “Opalite” music video filming crew leaving the third location in a supposedly house south of London spotted earlier this week.pic.twitter.com/vzTTuxuOZ9 — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) November 23, 2025

Una de las versiones en el set asegura incluso que Gleeson interpretaría al interés amoroso de Swift en una historia navideña de reencuentro infantil.

El videoclip estaría directamente ligado a Opalite, canción inspirada en Travis Kelce, prometido de la cantante, cuya piedra de nacimiento es el ópalo.

Desde el lanzamiento del álbum, los fans habían pedido que este tema tuviera su propio video, convirtiéndolo en uno de los más esperados por los Swifties.

Se especula que la posproducción ya este en marcha y el lanzamiento se espere antes de Navidad.

