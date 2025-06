Taylor Swift sorprende a asistentes de show benéfico

Taylor Swift sorprendió a los asistentes del evento benéfico "Tight Ends & Friends" de Travis Kelce en Nashville este martes tras dar un show improvisado.

Durante el concierto en el Brooklyn Bowl, Swift se unió a Kane Brown en el escenario para interpretar "Shake It Off" de su álbum 1989.

