Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Nuevo León

Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible

El programa contará inicialmente con 150 bicis y scooters eléctricos distribuidas entre la Alameda, la Macroplaza, Santa Lucía, la Purísima y Parque Fundidora

  • 22
  • Septiembre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza lanzó un plan piloto de micromovilidad con el que se brindará el servicio de bicicletas y scooters eléctricos a la ciudadanía como parte de un sistema de transporte sostenible.

En el marco de la Semana de la Movilidad y el Día Mundial sin Auto, se estableció un convenio con la empresa Lime para que, a través de una aplicación, se pueda hacer uso de monopatines y bicicletas eléctricas para trayectos cortos, informó el municipio en un comunicado.

De la Garza explicó que el municipio otorgó permisos para que la empresa utilice espacios públicos para recargar y dar mantenimiento a las unidades. 

"En la administración se apostó por una multimovilidad y de esa multimovilidad pasamos a la micromovilidad, que es muy importante en cualquier ciudad", afirmó el edil.

En su fase inicial, el programa contará con 150 unidades eléctricas distribuidas en puntos clave como la Alameda, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, la Purísima y el Parque Fundidora. 

Además, las unidades complementarán las rutas existentes de la Regio Ruta en los circuitos A, D y E.

De acuerdo con la administración municipal, se espera que el programa crezca gradualmente hasta alcanzar una flota de 2,000 unidades para dar servicio en toda la ciudad.

Para acceder al servicio, los usuarios deberán utilizar las aplicaciones móviles de Lime o Uber, donde podrán consultar las reglas, zonas de abordaje y estacionamiento, así como los límites de velocidad. 

Como parte del lanzamiento, la empresa habilitó una promoción especial. Desde este lunes y hasta el 22 de octubre, el desbloqueo de los monopatines y bicicletas será sin costo. 

Posteriormente, informaron, la tarifa por minuto será de $2.50 pesos, una de las más bajas a nivel mundial.

Con la compra de paquetes de hasta $300 pesos, el costo se reducirá a un peso por minuto, señaló la administración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey
EH_UNA_FOTO_3_da4126c5f9
Reconoce Monterrey a adultos mayores por resultados en olimpiada
Whats_App_Image_2025_07_16_at_6_01_36_PM_f5d2d17fb7
Promueve Monterrey control ético de la población de mascotas
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×