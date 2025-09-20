Cerrar X
Nuevo León

Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste

  20
  Septiembre
    2025

Débora Estrella nació el 7 de agosto de 1982 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estudió la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, donde tuvo la oportunidad de irse de intercambio hacia Francia para especializarse en administración de empresas.

Durante su época estudiantil inició en los medios al ser locutora en un programa de radio perteneciente a dicha institución educativa.

Su primera gran oportunidad en televisión llegó en TV Azteca Noreste, donde condujo la sección del pronóstico del clima para el noticiero Info7.

Pero fue en 2014 donde formó parte de uno de los noticieros más importantes de TV Azteca México, donde formaba parte del equipo de noticias.

Dos años después se unió a Milenio TV, donde condujo Noticias 22, un programa con noticias nacionales para la audiencia de Los Ángeles, California. Luego se integró junto a Josué Becerra como titular en Telediario Matutino Monterrey en 2018. Mientras que los fines de semana cubría Telediario Matutino Ciudad de México con Miguel Ángel Karcz.

Una de las pasiones de Débora Estrella era la equitación. A través de redes sociales compartía fotografías sobre su participación en concursos, así como en entrenamientos.

Recordada por su gran sentido del humor, su profesionalismo y gran personalidad.

 


