Fuerza_Regida_Mty_4_3825caa5ac
Fuerza Regida enciende Monterrey con corridos tumbados

Miles de regios corearon los éxitos de la agrupación, en un show lleno de energía, cercanía con el público e invitados sorpresa

Los corridos tumbados, al puro estilo de Fuerza Regida, sonaron con todo durante el concierto que ofreció el grupo en la Ciudad, al que asistieron miles de regios para disfrutar de su actuación en vivo.

Entre los presentes había mayormente jóvenes y adolescentes, muchos de ellos con texanas y botas, mientras que otros optaron por jeans y playera, pero eso sí nadie olvidó llevar la mejor actitud.

Fuerza Regida Mty 14.jpg

La noche del viernes el grupo se entregó por completo y el público le respondió de la misma manera coreando todas las canciones que incluyeron en su repertorio, desde sus primeros éxitos hasta los más nuevos.

En el show no faltaron los temas Godfather, Radicamos en South Central, Me Acostumbré a lo Bueno, Chuflitas, Sigo Chambeando, Billete Grande y Tu Name, todos con un coro masivo.

El vocalista se mostró súper cercano con la gente, se tomó selfies, saludó de mano, y hasta besos hubo para quienes estaban en las primeras filas durante Barbiez.

Fuerza Regida Mty 2.jpg

El lugar fue como estar en el antro al ritmo de su DJ con Harley Queen, Tacata, y Fresita. Lenny Ramírez fue el invitado de la noche,.

Se Acabó, Me Jalo, Coqueta, Bebé Dame y Chaka Chaka, Por Esos Ojos y Tu Sancho fueron otras de las canciones más aplaudidas.


