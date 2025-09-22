Cerrar X
nl_waldo_fernandez_3e775e9b64
Nuevo León

Pide Waldo apoyar a ganaderos de NL contra gusano barrenador

El senador hizo un llamado al gobierno estatal para que se apoye de inmediato a los ganaderos de Nuevo León tras la confirmación de un caso de gusano barrenador

  • 22
  • Septiembre
    2025

El senador Waldo Fernández hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que brinden apoyo inmediato a los ganaderos de Nuevo León, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmara un caso de gusano barrenador en la región.

El legislador destacó la importancia del sector ganadero para la economía local. “El sector ganadero de Nuevo León es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria de la región. Ante el caso detectado en el estado, no podemos permitir que esta plaga ponga en riesgo la actividad económica de miles de familias. Por eso, es indispensable que todas las instancias gubernamentales actúen de manera coordinada y rápida, como se ha venido haciendo en otros casos”, señaló el senador.

Fernández instó a una colaboración estrecha y coordinada entre ganaderos y autoridades para mitigar los riesgos y proteger el ganado. 

El legislador reconoció que el gobierno federal ha seguido los protocolos establecidos, pero enfatizó que se necesita una mayor coordinación con las autoridades de Estados Unidos y México.

El objetivo, indicó, es integrar la prevención, el control sanitario, las campañas de información y el apoyo económico para los productores afectados, sin que esto resulte en el cierre de las fronteras comerciales para el ganado mexicano.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir apoyando al campo desde el Senado, impulsando gestiones que garanticen el respaldo federal y estatal a los ganaderos durante esta contingencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ea039e64_7899_4465_b009_3a789e878b6e_9bdf56c537
Coahuila refuerza blindaje por caso de gusano barrenador en NL
gusano_barrenador_70f53d8b19
Se complica reactivación de envíos de ganado hacia EUA
d0bf5596_e95a_4c2a_89ee_50df26df00b9_e651ab510a
Urgen mejor vigilancia por presencia de gusano barrenador en NL
publicidad

Últimas Noticias

ryan_trump_florida_732e906c11
Declaran culpable a hombre que intentó asesinar a Trump
ewcefefefewef_78a54a9cac
Inaugura Gobernador Planta Intretech en Apodaca
guido_torrado_8bb202e3d6
El presente y futuro de Tigres es Guido Pizarro: Gerardo Torrado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
publicidad
×