Nuevo León

Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García

La conductora de noticias regiomontana, que inició su carrera en el clima con INFO7, era uno de los tripulantes de la aeronave se impactó en el río Pesquería

  • 20
  • Septiembre
    2025

La conductora de televisión Débora Estrella y el capitán Brayan Ballesteros Argueta perdieron la vida abordo de una avioneta luego de que la aeronave se estrellara en el Río Pesquería, a la altura de García.

El accidente se reportó a las 6:50 de la tarde del sábado, cerca del cruce de las calles Laderas y Riveras, en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras.

A través de redes sociales habitantes del municipio relataron que aparentemente la aeronave pierdió la dirección y viaja velozmente en picada.

Así mismo, una cámara de seguridad muestra como un helicóptero volaba cerca de la aeronave segundos antes de que cayera.

Aunque en primera instancia testigos refirieron que el capitán Brayan Ballesteros estuvo ejecutando acrobacias, trascendió ese reporte obedece a otras avionetas que operaron más temprano ese día.

De manera preliminar, informó el municipio, se tiene conocimiento de que las víctimas acaban de despegar y que, tras unos minutos en el aire, intentaron aterrizar.

Hasta el momento no se ha determinado el motivo de la presencia del helicóptero.

Las corporaciones de auxilio revelaron que la unidad accidentada se trata de un avión Cessna 150M, matricula XB-BGH, y que era propiedad de la empresa Centro de Estudios Aeronáuticos de Mazatlán A.C.

Previo al accidente, Estrella compartió en Instagram una fotografía desde el Aeropuerto del Norte, en Apodaca, donde se observa el vehículo involucrado.

Unknown-5.jpeg

Hasta la zona del percance se trasladaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de García, quienes confirmaron que dentro de la aeronave había dos personas, prensadas, sin signos vitales.

Unknown-12.jpeg

Así mismo, personal de la Policía municipal se desplegó para acordonar el área para los trabajos de recuperación de cuerpos.

Unknown-11.jpeg

Débora Estrella, conductora de televisión y quien fue presentadora del pronóstico del clima en INFO7 y Hechos AM, tenía 43 años al momento del fallecimiento.

Envía Gobierno de Nuevo León sus condolencias

Mediante una esqulea el Gobierno del Estado de Nuevo León, que encabeza Samuel García, expresó su pesar por el fallecimiento de Débora Estrella, conductora del noticiero local de Telediario. 

En esta envía sus condolencias a su familia, amistades y seres queridos de quien hiciera una carrera en los medios de comunicación regiomontanos.

Unknown-14.jpeg

 


