escenal_laura_pausini_934896babb
Escena

Laura Pausini será homenajeada en los Premios Billboard Latinos

Pausini recibirá el Premio Ícono 2025 en los Billboard Latinos, que contarán con shows de Ozuna, La Arrolladora, Danny Ocean y más artistas

  • 22
  • Septiembre
    2025

La próxima edición de los Premios Billboard de la Música Latina tendrá como gran protagonista a Laura Pausini, quien será reconocida con el Premio Billboard Ícono de 2025 por su establecida y distinguida trayectoria internacional, ceremonia la cual se celebrará el proximo 23 de octubre en el James L. Knight Center en Miami.

Además de recibir este importante galardón, la artista italiana también se presentará en el escenario de la premiación, que reunirá a un cartel repleto de figuras destacadas del panorama musical latino.

Entre los artistas confirmados para presentaciones en vivo están La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

La premiación celebra no solo el éxito comercial, sino también el impacto cultural de los artistas latinos a nivel global. En este sentido, Pausini se consolida como una de las figuras más influyentes con una carrera internacional de décadas que ha trascendido fronteras y géneros.

En el caso de Danny Ocean, el cantante es tres veces finalista en esta edición en las categorías de artista “Latin Pop” del año, solista; canción “Latin Pop” del año por Imagínate con Kapo; y álbum “Top Latin Pop” del año por Babylon Club.

Netón Vega también figura entre los más nominados, con ocho candidaturas que incluyen artista del año, debut, Global 200 artista latino del año, y compositor del año. Por su parte, Óscar Maydon compite en cinco categorías gracias a su colaboración Tu Boda con Fuerza Regida, incluyendo canción regional mexicana del año y canción del año en streaming.

Uno de los momentos esperados será también la participación de La Arrolladora Banda el Limón, quienes recientemente ofrecieron un masivo concierto en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día de la Independencia. Actualmente, se encuentran en plena gira "Arrollaterapia".


