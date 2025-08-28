Cerrar X
Escena

Taylor y Travis: el ‘sí’ que dispara venta de jerseys y música

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, han arrasando en redes, plataformas de música y hasta en las ventas de camisetas

  • 28
  • Agosto
    2025

Swifties y fanáticos de la NFL… El mundo entero está hablando del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, un anuncio que no solo derritió corazones, sino que también está arrasando en redes, plataformas de música y hasta en las ventas de camisetas.

La publicación con la que Taylor y Travis compartieron la gran noticia en Instagram ya suma más de 33 millones de “me gusta” y ha sido compartida más de un millón de veces, convirtiéndose en la publicación más viral de la plataforma en lo que va del año.

El efecto Swift no falla. En las 24 horas posteriores al anuncio, las ventas de las camisetas de los Kansas City Chiefs con el número 87 de Kelce se dispararon un 200%, marcando su mejor día desde el Super Bowl, confirmó Fanatics.

Taylor conquista Spotify... otra vez

Mientras Travis hace historia en la NFL, Taylor reina en la música. Su canción “So High School”, que sonó en el post de compromiso, registró un impresionante salto del 400% en reproducciones y volvió a colarse en el ranking diario de Spotify.

Y no solo eso: Taylor recuperó el #1 como artista más escuchada en la plataforma, con éxitos como “Fortnight”, “Lover” y “Style” de regreso en las listas.

La fiebre por “Tayvis” (sí, el ship oficial) está en su punto más alto. En solo un día, Kelce ganó 770,000 nuevos seguidores, mientras que Taylor sumó 1.2 millones más a su ya imparable ejército de fans, según datos de Social Blade.

El compromiso, que llega dos años después de que comenzaran su relación, estuvo acompañado de un mensaje que derritió a millones: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió Taylor junto a varias fotos románticas en un jardín de ensueño.

Y sí, el espectacular anillo de 13 quilates, valuado hasta en $650,000 dólares, ya es tendencia global.
Con el anuncio, las redes explotaron y el romance que comenzó con Taylor animando en las gradas de los Chiefs en 2023 se consolida como la historia de amor más seguida del año.

Swift tiene un patrimonio de $1,600 millones de dólares, según estimaciones de Forbes , lo que la convierte en la mujer más rica de la música. Se convirtió en multimillonaria en 2023 durante su gira Eras Tour, que recaudó $2,000 millones de dólares, y es la primera persona en entrar en la lista de multimillonarios basándose en el valor de su catálogo musical y sus giras de conciertos.


