Tendrá final de Mundial de Clubes show de medio tiempo

La final del Mundial de Clubes FIFA 2025 tendrá un ingrediente especial más allá del fútbol: un espectáculo de medio tiempo sin precedentes protagonizado por J Balvin, Doja Cat y Tems.

El evento se realizará el domingo 13 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York.

Por primera vez en la historia de una competencia FIFA, el medio tiempo será animado con un show musical de talla internacional, en colaboración con Global Citizen.

Dicha presentación buscará no solo entretener, sino también recaudar más de 87 millones de euros para financiar educación de calidad y acceso al fútbol para niños y niñas en todo el mundo.

“Será un espectáculo inolvidable... una ocasión especial en la que el futbol y la música unen al mundo”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La iniciativa, denominada “FIFA-Global Citizen Education Fund”, destinará casi un euro de cada entrada vendida al fondo para educación. El objetivo es generar un impacto social duradero a partir del alcance masivo del fútbol y la música.

“Pedimos a los aficionados que se impliquen y formen parte del movimiento que impulsa un cambio real”, declaró Hugh Evans, cofundador de Global Citizen.

El espectáculo estará dirigido por Hamish Hamilton, reconocido por su trabajo en eventos como el Super Bowl y los premios Óscar.

