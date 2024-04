Tendrá Megadeth casa llena en la Arena Monterrey

Aunque han visitado numerosos lugares en todo el mundo, la legendaria banda de Trash Metal, Megadeth, tiene bien ubicada a Monterrey, como un lugar memorable en su historia.

La agrupación de Los Ángeles, California, visitará la metrópoli este sábado, para tocar en la Arena Monterrey, donde tendrán casa llena, pues su show ya es sold out.

En exclusiva para El Horizonte, el líder del grupo, Dave Mustaine, considera que hay un “malentendido” entre muchos de sus colegas músicos, al clasificar a las audiencias mexicanas como una sola, pero el cantante y guitarrista, tiene especial afinidad por Monterrey por diversas razones, entre ellas, la respuesta de los fans.

“Creo que mucha gente tiene un mal entendimiento, piensan que los fans mexicanos son de una misma manera de ser. Pero hay mucha diferencia entre ellos. Y es ahí donde he encontrado que en Monterrey, la gente que nos fue a ver era gente buena, trabajadora y aún cuando la economía no era fuerte, se hicieron presentes, así que queríamos hacer lo correcto y darles un gran show”.

La primera gran impresión de Mustaine ocurrió cuando vinieron a Monterrey durante una gira con Judas Priest, en la cual el guitarrista Glenn Tipton le pidió a Mustaine que Megadeth cerrara. “Judas Priest era el grupo principal, pero en esa ocasión ellos tocaron antes de nuestro show.

“Dijeron: ‘Ustedes son más grandes que nosotros aquí, y queremos cambiar lugares y que ustedes cierren el show’, y me dije a mí mismo: ‘Piensa en eso, Dave, realmente está ocurriendo, Judas Priest dice que Megadeth es más grande que ellos’”, compartió Mustaine.

Entérate

*Dave Mustaine, o “El Colorado”, como le llaman de cariño en Argentina, estima que su audiencia en Monterrey no ha parado de crecer desde que vinieron por vez primera en 1998, por lo cual se puede esperar un repertorio de cuando menos 17 canciones.



*El setlist de la noche podría incluir apariciones de clásicos de álbumes como Killing is my business...and business is good, Countdown to extinction, y quizás cortes de discos más recientes como The sick, the dying... and the dead, que nunca han tocado en la ciudad.



*Mustaine dijo estar motivado porque los regios y demás fans que los siguen en su Crush the World Tour 2024, verán tocar por fin en vivo por fin al finlandés Teemu Mäntysaari, nuevo guitarrista del grupo y reciente incorporación a la banda.

Italia Herrera

