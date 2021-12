The Batman estrena nuevo tráiler y promete ser épica

Tanto Robert Pattinson y Zoë Kravitz muestran más a fondo sus personajes en lo que ya es una de las películas más esperadas del 2022

El último lunes del año llegó con varias novedades para lo que será uno de los films más buscados del 2022. Tres frentes a tener en cuenta con respecto a las imágenes recién lanzadas: la alianza entre Selina y Bruce, más escenas de The Riddler/El acertijo y la presión de la policía a Bruce Wayne para que ayude a mejorar Ciudad Gótica con sus recursos.

En el terreno de la acción, se muestran nuevas imágenes de la persecución que impresionó a todos en el segundo tráiler, pero también hay más combate cuerpo a cuerpo de lo que hemos visto hasta acá. Por el lado del villano, El Acertijo parece que será el enemigo a vencer.

Con trucos bastante más sofisticados y parecido a los juegos ejercidos por el Guasón en Batman: el Caballero de la noche, hay mucha expectativa con el rol que cumplirá Paul Dano en ese personaje.

Pero lo más importante de este nuevo anuncio es la confirmación del cambio en la modalidad de estreno que implementará Warner Bros. Pictures para sus películas en el 2022. En parte volverá a la vieja normalidad, aunque no tanto: “Recuerden cuando las películas aparecían en HBO entre ocho a nueve meses después del estreno en cines.

The Batman llegará al streaming y de manera oficial recién en el día 46 en HBO Max. Eso es un cambio gigantesco a como eran las cosas en 2018, 2017, 2016″, confirmó Jason Kilar, CEO del conglomerado WarnerMedia, en una entrevista al podcast de Vox llamado Recode.

De esta manera, The Batman no solo será uno de los films más importantes del año, sino que encabeza la nueva estrategia de estrenos de Warner Bros. Pictures donde los títulos de la compañía recién llegarán a HBO MAX 45/46 días después de su estreno y no en simultáneo como sucede en Estados Unidos y de 35 días como en América Latina.