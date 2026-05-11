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Escena

'The White Lotus' suma nuevos actores para su tercera temporada

Desde su estreno, se convirtió en una de las producciones más exitosas de HBO y acumuló múltiples premios Emmy gracias a sus historias

  • 11
  • Mayo
    2026

La cuarta temporada de 'The White Lotus' continúa ampliando su elenco con la incorporación del ganador del Óscar Ben Kingsley, además de Max Minghella y Pekka Strang, según reportó un medio especializado.

La exitosa serie creada por Mike White inició grabaciones en abril pasado en distintos puntos de la Costa Azul francesa, incluyendo locaciones en Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y algunas escenas adicionales en París.

La nueva historia se desarrollará durante el Festival de Cine de Cannes y seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y trabajadores del hotel a lo largo de una semana marcada por tensiones, rivalidades y conflictos.

La temporada se desarrollará en medio del Festival de Cannes

De acuerdo con la información publicada, la producción estará dividida en dos equipos rivales relacionados con la industria cinematográfica.

Uno de los grupos se hospedará en un lujoso hotel ubicado sobre la Croisette, mientras que el otro permanecerá en un exclusivo refugio situado en una colina cercana.

La trama volverá a combinar sátira, drama y conflictos personales, elementos que han caracterizado a las temporadas anteriores de la serie producida por HBO.

Laura Dern reemplazó a Helena Bonham Carter

El reparto de esta nueva entrega también contará con actores reconocidos como Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz.

Recientemente, la producción confirmó que Laura Dern se integró al proyecto en sustitución de Helena Bonham Carter, quien abandonó la serie debido a diferencias creativas.

Hasta el momento no se ha revelado si habrá regresos sorpresa de personajes de temporadas anteriores, algo que la serie ha utilizado previamente.

'The White Lotus' mantiene expectativa entre los seguidores

Desde su estreno, 'The White Lotus' se convirtió en una de las producciones más exitosas de HBO y acumuló múltiples premios Emmy gracias a sus historias ambientadas en hoteles de lujo y sus elencos internacionales.

La cuarta temporada buscará mantener el interés de la audiencia con una historia ambientada en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.


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