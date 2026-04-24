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TIME reúne a los 100 más influyentes en Nueva York

La gala TIME100 congrega a líderes, artistas y atletas en una noche de reconocimiento, con discursos sobre IA, clima y liderazgo global

  • 24
  • Abril
    2026

Personalidades de diferentes ámbitos asisten a la Gala Time 100, realizada anoche en el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center en Nueva York, donde se reconoció a las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista TIME.

El evento reunió a una ecléctica mezcla de estrellas del entretenimiento, líderes, pioneros tecnológicos, íconos de la cultura pop y atletas de élite en una ceremonia marcada por el reconocimiento a la innovación y el liderazgo social.

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La velada fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien aportó un tono vibrante a una noche que contó con presentaciones musicales de alto nivel a cargo de los galardonados Luke Combs y Coco Jones.

Más allá del glamour, la gala sirvió como plataforma para discursos de conciencia global, abordando temas desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático.

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Por primera vez en su historia, la organización permitió que el público mundial fuera parte de la experiencia a través de una transmisión oficial en vivo de la alfombra roja.

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El Time 100 de este año presentó 100 personalidades agrupadas en las categorías de artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros. La publicación abarca tanto a celebridades internacionales como a nombres relevantes solo en sus rubros.

Desde 1999, el TIME100 se publica como una fotografía anual de la influencia global y no como un premio, explicó la revista.


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