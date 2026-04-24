TIME reúne a los 100 más influyentes en Nueva York

Personalidades de diferentes ámbitos asisten a la Gala Time 100, realizada anoche en el Frederick P. Rose Hall del Jazz at Lincoln Center en Nueva York, donde se reconoció a las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista TIME.

El evento reunió a una ecléctica mezcla de estrellas del entretenimiento, líderes, pioneros tecnológicos, íconos de la cultura pop y atletas de élite en una ceremonia marcada por el reconocimiento a la innovación y el liderazgo social.

La velada fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien aportó un tono vibrante a una noche que contó con presentaciones musicales de alto nivel a cargo de los galardonados Luke Combs y Coco Jones.

Más allá del glamour, la gala sirvió como plataforma para discursos de conciencia global, abordando temas desde la inteligencia artificial hasta el cambio climático.

Por primera vez en su historia, la organización permitió que el público mundial fuera parte de la experiencia a través de una transmisión oficial en vivo de la alfombra roja.

El Time 100 de este año presentó 100 personalidades agrupadas en las categorías de artistas, titanes, innovadores, íconos, líderes y pioneros. La publicación abarca tanto a celebridades internacionales como a nombres relevantes solo en sus rubros.

Desde 1999, el TIME100 se publica como una fotografía anual de la influencia global y no como un premio, explicó la revista.

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