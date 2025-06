Tiny Chef anuncia que su programa se canceló en Nickelodeon

El show de Tiny Chef fue cancelado por Nickelodeon tras dos temporadas y 41 episodios.

El equipo detrás del programa, liderado por los creadores Rachel Larsen, Ozlem Akturk y Adam Reid, compartió la noticia a través de un emotivo video en redes sociales donde el personaje de Tiny Chef recibe la llamada de cancelación, lo que ha generado una gran reacción entre los fans.

Tiny Chef announces his show has been cancelled at Nickelodeon after 2 seasons and 41 episodes. pic.twitter.com/jJM2m9iCwh