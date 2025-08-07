Cerrar X
Internacional

Lluvias en Japón dejan inundaciones y deslizamientos de tierra

Inundaciones y deslaves en Kyushu obligaron a evacuar a más de 360,000 personas mientras el gobierno activaba una respuesta de emergencia

Las lluvias torrenciales que azotaron este viernes —tiempo local— a la isla de Kyushu, al sur de Japón, provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, y que los habitantes se resguardaran en refugios mientras las autoridades emitían advertencias del más alto nivel en partes de la región.

De acuerdo con la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres, un deslizamiento de tierra impactó una vivienda en la ciudad de Aira, en la prefectura de Kagoshima, que terminó enterrando a dos personas que posteriormente fueron rescatadas con vidas y llevadas al hospital.

La agencia emitió recomendaciones de evacuación para más de 360.000 personas en la prefectura de Kagoshima y la vecina Miyazaki.

En imágenes mostradas en la televisión japonesa se mostraba agua lodosa fluyendo por ríos crecidos. En la ciudad de Kirishima, el agua alcanzó el nivel de las rodillas en un centro comercial.

También, producto de las fuertes lluvias, el transporte local se paralizó, lo que impidió las corridas de trenes y autobuses, además de cancelar decenas de vuelos hacia y desde Kagoshima.

El gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba estableció un grupo de trabajo para la respuesta y el apoyo de emergencia. 

"El gobierno hará todo lo posible para proteger su vida y seguridad", afirmó el mandatario.

La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante el viernes en Kyushu debido a un sistema de baja presión.

Shuichi Tachihara, un funcionario de la agencia meteorológica, dijo en conferencia de prensa que hay un riesgo creciente de desastre, e instó a los residentes de la región a tomar precauciones.


