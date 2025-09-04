Cerrar X
Nuevo León

'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel

Tras la entrega de 140 nuevas unidades de transporte público, García criticó el sistema de transporte de la CDMX y prometió convertir a Nuevo León en líder

  • 04
  • Septiembre
    2025

Al asegurar que la Ciudad de México siente envidia de los logros obtenidos por Nuevo León en lo que va del año, el gobernador Samuel García aseguró que para 2026 la entidad también le ganará a la capital del país en materia de movilidad.

Tras entregar 140 nuevas unidades de transporte público, el mandatario recordó el primer lugar en reducción de pobreza y delitos, así como el de alta confianza ciudadana en la policía estatal.

“Ya me andan cortando el micrófono desde Ciudad de México porque nos tienen envidia”, bromeó durante una falla técnica.

“Se me van a sentir, pero también es la primera vez que les ganamos en ingresos, eso nunca había pasado”.

Admitiendo que el rubro pendiente es el transporte público y el combate al tráfico vehicular, García Sepúlveda comparó las acciones locales contra lo que hoy hace la Ciudad de México en la materia.

“Realmente, el último que nos falta es movilidad”, reconoció, “pero no tengo duda de que también seremos primer lugar por una sencilla razón: no hay otro estado en todo el continente que esté renovando completamente su flota.

“En Ciudad de México solamente van a renovar 2 mil camiones y ya quisieran que fueran estos; son 2 mil microbuses, peceras, dicen los chilangos; aquí no andamos con peceras y esas fregaderas”.

En ese sentido, reiteró que en noviembre llegarán todos los camiones faltantes adquiridos para la reestructuración de las rutas urbanas.

“La apuesta es que con el Metro, con la eficiencia, tecnología, y con los 4 mil nuevos camiones, poder decirles: ahora sí Nuevo León en todo primer lugar, porque aquí no andamos de mediocres, ni para menos”, declaró.

Termina reestructura en zona oriente

Con la entrega de 140 camiones, el Gobierno estatal dio por terminada la reestructuración del transporte público en la cuenca Juárez-Guadalupe-Cadereyta. 

De forma paralela, informó el gobernador que ahora sigue la zona Norte y Noreste del Área Metropolitana, incluyendo los tramos: Monterrey-Apodaca-Pesquería; Monterrey-San Nicolás-Ciénaga de Flores; Monterrey-Escobedo-García y Monterrey-San Pedro-García.

Por otro lado, el mandatario estatal reiteró que se construirán 500 parabuses. 

“Estamos viendo dónde es factible poner árboles y bebederos”, adelantó. 

Por su parte, Abraham Vargas, encargado del Instituto de Movilidad, señaló que los camiones verdes serán adaptados con el color naranja, que ahora estarán bajo el esquema de pago por pasajero.

“Desde que implementamos este esquema de pago por pasajero, nuestra eficiencia subió del 65% al 85%; nuestra meta es mantenernos al 95%”, destacó Vargas. 

Así mismo, el gobernador Samuel García dio a conocer que a los tres mejores conductores de las rutas serán invitados al Mundial y a otros eventos en la ciudad.

Con información de Esmeralda Valdez.


