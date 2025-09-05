Muere Mark Volman, cofundador de 'The Turtles'

Mark Volman, cofundador de la banda de rock "The Turtles" falleció a los 78 años en Nashville.

Fue diagnosticado de demencia en 2020, pero no fue hasta 2023, cuando reveló su enfermedad. Escribió sus memorias "Happy Forever: My Musical Adventures With The Turtles, Frank Zappa, T. Rex, Flo & Eddie, and More".

Volman fundó la icónica banda The Turtles junto a su compañero Howard Kaylan en 1965, con la que tuvieron su primer éxito con una versión de 'It Ain't Me Babe' de Bob Dylan.

Pero no fue hasta que Volman interpretó "Happy Together" en 1976, cuando la banda alcanzó la cima del Billboard Hot 100. Este sencillo habla del amor no correspondido que lo contrasta con un ritmo alegre.

Tras la separación de la banda, Volman y Kaylan formaron el dúo Flo & Eddie con el que continuaron su carrera musical.

