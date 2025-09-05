Cerrar X
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos

Esta información fue confirmada por la propia boletera, pues informó a quienes habían comprado accesos recibirán su reembolso entre dos y tres semanas

  • 05
  • Septiembre
    2025

La gira Ángela Aguilar está atravesando por complicaciones en Estados Unidos, pues al menos cuatro conciertos que tenía programados fueron cancelados por la baja venta de boletos.

Los conciertos cancelados son en Nueva Jersey (24 de octubre), Reading, Pensilvania (26 de octubre) Saint Louis, Misouri (31 de octubre) y Carolina del Norte (14 de noviembre).

Esta información fue confirmada por la propia boletera, pues informó a quienes habían comprado accesos que dentro de las próximas dos semanas se estarán recibiendo los reembolsos.

Por otra parte, el resto de los conciertos programados en la unión americana siguen en pie y quedan entradas disponibles, con precios que van de los $60 a los $250 dólares sin cargo por servicio.

Recordemos que en junio la cantante de regional mexicano anunció que donaría parte de las ganancias por las entradas para apoyar a inmigrantes mexicanos en Estados Unidos; sin embargo, en redes sociales se criticó que sería apenas un dólar por boleto y que los conciertos son en recintos pequeños.


