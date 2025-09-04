Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX

Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer de 53 años después de que su perro de raza pitbull atacara a una adulta mayor en la colonia San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa.

Los agentes fueron alertados en la esquina de las avenidas Bilbao y 11 por una ciudadana de 41 años, quien denunció que su madre, de 73 años, había sido mordida por el animal.

Lesiones graves y atención médica inmediata

La víctima sufrió amputación parcial del brazo derecho, además de heridas avulsivas y un probable shock hipovolémico, según el diagnóstico de paramédicos de Protección Civil.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Detención de la dueña y resguardo del animal

En el sitio, los policías aseguraron a la dueña del perro y la trasladaron al Ministerio Público correspondiente, donde enfrentará las consecuencias legales.

En paralelo, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC acudió al lugar para contener y trasladar al pitbull.

Cabe señalar que el can fue llevado a un centro de atención canina, donde permanecerá en observación para evaluar su estado de salud.

Una vez cumplidos los protocolos, la propietaria podrá solicitar su devolución, conforme a los procedimientos legales vigentes.

