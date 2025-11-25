Toby Wallace protagonizará el live-action de Assassin’s Creed

Toby Wallace fue elegido para un papel principal en la próxima serie de acción real de Assassin’s Creed que prepara Netflix, según confirmó Variety.

Con este anuncio, el actor se convierte en el primer integrante oficialmente asignado como personaje regular en la ambiciosa adaptación televisiva de la exitosa franquicia de Ubisoft.

Los detalles sobre su personaje aún se mantienen bajo estricta reserva.

¿Qué esperar de esta nueva adaptación cinematográfica?

La sinopsis oficial indica que la historia girará en torno a la guerra secreta entre dos sociedades oscuras: una que busca controlar el futuro de la humanidad mediante manipulación, y otra que lucha por preservar el libre albedrío.

La serie seguirá a sus protagonistas a través de momentos clave de la historia, una narrativa que recuerda al ADN de los videojuegos, aunque con personajes distintos a los ya conocidos.

Assassin’s Creed

En la saga original, estrenada en 2007 y con más de 230 millones de copias vendidas, los Asesinos y los Templarios disputan una guerra milenaria, utilizando tecnología avanzada para acceder a memorias genéticas y recuperar los Fragmentos del Edén, poderosos artefactos que pueden alterar la historia.

¿Quién es Toby Wallace?

Wallace ha destacado en producciones como The Bikeriders, Babyteeth, Finestkind y The Royal Hotel. En televisión, protagonizó Pistol de FX y participó en series como The Society y Romper Stomper. También formará parte de la tercera temporada de Euphoria.

El actor está representado por CAA, 3 Arts, CP Artist Management y Sloane Offer.

La serie está a cargo de Roberto Patino y David Wiener como creadores y showrunners. Por parte de Ubisoft Film & Television participan como productores ejecutivos Gerard Guillemot, Margaret Boykin y Austin Dill, junto a Matt O’Toole.

El universo Assassin’s Creed ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2016, protagonizada por Michael Fassbender.

La entrega más reciente de la saga de videojuegos, Assassin’s Creed: Shadows, llegará en 2025.

