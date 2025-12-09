Podcast
Finanzas

Venta de Warner: Paramount y Netflix se enfrentan por su dominio

Paramount está preparando una contraoferta de $108,400 mdd, propuesta que si se materializa, representaría una prima del 139% sobre el valor actual de Warner

  • 09
  • Diciembre
    2025

Netflix dejó al mundo boquiabierto al revelar su plan de adquirir Warner Bros por $82,700 millones de dólares, un acuerdo que, de concretarse, colocaría bajo su mando todo el legado de HBO, HBO Max y las franquicias más emblemáticas de Warner.

El público podría disfrutar de un festín de contenidos, aunque detrás la trama se enreda cada vez más.

Paramount, la histórica productora estadounidense, está preparando una contraoferta de $108,400 millones de dólares, una propuesta que, si se materializa, representaría una prima del 139% sobre el valor actual de Warner Bros Discovery (WBD).

En otras palabras, no están dispuestos a dejar que Netflix se quede con el botín tan fácilmente. 

Y mientras los gigantes se disputan la corona del entretenimiento, nosotros esperamos ansiosos qué pasará con nuestras series favoritas. 

Si Netflix logra concretar la adquisición, su catálogo recibiría un baño de prestigio instantáneo. 

Entrarían de lleno algunas de las series más influyentes de las últimas décadas: "Game of Thrones", "House of the Dragon", "The Sopranos", "Succession", "The Wire", "The White Lotus", "The Last of Us", "Mare of Easttown", "The Leftovers", "The Newsroom", "The West Wing" y "Welcome to Derry", entre muchas otras.


