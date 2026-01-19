Podcast
Finanzas

FMI prevé crecimiento de 1.5% para México en 2026

La economía mexicana crecerá 1.5% en 2026, después de haberse desacelerado hasta 0.6 por ciento en 2025, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

  • 19
  • Enero
    2026

La economía mexicana crecerá 1.5% en 2026, después de haberse desacelerado hasta 0.6% en 2025, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo no detalló las razones específicas de su proyección, aunque durante el año pasado advirtió sobre el impacto de la incertidumbre comercial en las expectativas de crecimiento del país.

Revisión de estimaciones previas

En octubre pasado, el FMI había previsto que México crecería 1% en 2025; sin embargo, con los datos ya consolidados, ajustó la cifra a 0.6%, el nivel más bajo desde 2020, cuando la economía se contrajo 8.5%.

Con esa base, el FMI mantuvo sin cambios su previsión de 1.5% para 2026 y elevó de 2 a 2.1% su estimado para 2027.

Panorama económico global

En el ámbito internacional, el FMI estimó que la economía mundial creció 3.3% en 2025.

Para 2026, elevó su proyección de 3.1 a 3.3% y mantuvo en 3.2% la correspondiente a 2027.

Factores que influyen en el crecimiento

“El desempeño resulta del equilibrio de fuerzas divergentes”, señaló el organismo, al referirse a los efectos negativos de las políticas comerciales y, al mismo tiempo, al aumento de la inversión en sectores tecnológicos, incluida la inteligencia artificial, así como a los apoyos fiscales y monetarios.

No obstante, advirtió que persiste un sesgo a la baja en las previsiones, debido a los riesgos asociados a la IA y a la incertidumbre comercial.

El FMI prevé que el comercio mundial se desacelere este año a 2.6%, frente al 4.1% registrado previamente.

Asimismo, alertó que las tensiones comerciales, aunque han disminuido desde octubre, podrían recrudecerse y afectar nuevamente la actividad económica.


