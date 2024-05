Tom Hardy y Austin Butler protagonizan 'El club de los vándalos'

Tras sufrir el retraso de su estreno por diversas razones, entre ellas la huelga de actores en Hollywood, ''El Club de los Vándalos'', por fin llegará a los cines.

El filme el club de los vándalos (The Bikeriders), será una nueva película distribuida por 20th Century Studios, la cual brindará un vistazo a aquellos que hicieron de dos ruedas el único propósito y motor de sus vidas.

La película protagonizada por Tom Hardy, Austin Butler y Jodie Comer relatará una historia ficcional inspirada en el libro The Bikeriders (1968), que reúne imágenes y anécdotas recopiladas por el fotógrafo Danny Lyon durante su larga convivencia con motociclistas fuera de la ley que inundaron el Medio Oeste estadounidense en la década de los sesenta.

¿De qué tratará?

''Kathy (Jodie Comer) miembro de los Vandals y casada con un motociclista salvaje y temerario llamado Benny (Austin Butler) relata la evolución de los Vandals a lo largo de una década, desde sus inicios como un club local de forasteros unidos por los buenos tiempos, las motos ruidosas y el respeto por su líder, Johnny (Tom Hardy).

A lo largo de los años, Kathy intenta por todos los medios lidiar con la naturaleza indómita de su marido y su lealtad a Johnny, con quien siente que debe competir por la atención de Benny. Y a medida que la vida en los Vandals se vuelve más peligrosa y el club amenaza con convertirse en una banda más siniestra, Kathy, Benny y Johnny se ven obligados a tomar decisiones sobre su lealtad al club y entre ellos''.

La cinta dirigida por Jeff Nichols y de acuerdo con sus declaraciones a Vanity Fair, su intención con El club de los vándalos era emular el tipo de sensación que él experimentó al ver la clásica cinta de gánsteres Buenos muchachos, de Martin Scorsese. No tanto a nivel de lenguaje cinematográfico, sino de historia.

''Lo que me fascina de Buenos muchachos es que si te fijas en la estructura narrativa de la primera hora, es salvaje porque no hay trama'. Esa película trata de lo que se siente ser un gánster y habla sobre aquel período de tiempo en aquel lugar tan específico. Eso es lo que yo observo de Buenos muchachos. La mecánica cinematográfica no me interesa'', Jeff Nichols director del filme.

¿Cuándo se estrena?

El club de los vándalos se estrenará el 20 de junio de 2024 en los cines de México.

