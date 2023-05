Un show digno de la realeza se realizará este domingo

El concierto oficial de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, convocará a estrellas como Katy Perry, Andrea Bocelli y Lionel Richie.

Los festejos por la coronación de Carlos III durarán tres días, incluido un concierto oficial en el castillo de Windsor programado este domingo.

En el espectáculo ante el monarca británico actuarán las estrellas de ópera, el italiano Andrea Bocelli, el bajo-barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora Freya Ridings y el compositor de soul clásico Alexis Ffrench y se realizará ante unas 20,000 personas.

La estrella italiana de ópera Bocelli interpretará frente a Carlos III algunos de los temas más emblemáticos que tantos éxitos le han aportado:

“He tenido el gran honor de cantar para Su Majestad la Reina Isabel II en varias ocasiones.

“Ahora es otro gran honor que me pidan actuar en el concierto de coronación del Rey Carlos III, -ha declarado el músico-. Mi alegría y emoción se multiplican cuando tengo la oportunidad de hacer un dueto con mi querido amigo y excelente barítono, Sir Bryn Terfel, interpretando una canción icónica de amor y solidaridad colectiva”.

Entre las actuaciones que han sido confirmadas se espera también a Lionel Richie, Take That y Katy Perry. La banda británica, Take That, contará con tres de sus cuatro miembros originales: Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, en el que será su primer espectáculo en directo desde hace cuatro años.



Igual de emocionada ha declarado sentirse Katy Perry por actuar, así como por apoyar a The British Asian Trust, una organización benéfica fundada por el Rey cuando era Príncipe de Gales. La ONG de la que Perry es embajadora trabaja para luchar contra la pobreza y sus consecuencias en el sur de Asia, y para recaudar fondos para acabar con el tráfico de menores.