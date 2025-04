Viaja Katy Perry al espacio con tripulación femenina

La empresa Blue Origin de Jeff Bezos lanzó al espacio este lunes a una tripulación de celebridades femeninas que incluía a Katy Perry, Gayle King y Lauren Sanchez, la prometida de Bezos.

Fue la última ola en el turismo espacial, donde más ricos y famosos que nunca, o afortunados y bien conectados, pueden entrar en el reino de gravedad cero tradicionalmente dominado por astronautas profesionales.

El cohete New Shepard despegó en el rápido viaje de ida y vuelta desde el oeste de Texas. Las llevó a unos 105 kilómetros (65 millas) de altura, ofreciendo unos preciosos minutos de ingravidez.

Sanchez, piloto de helicóptero y experiodista de televisión, invitó a las demás para el vuelo de 10 minutos, completamente automatizado, añadiendo poder estelar con la cantante y compositora Perry y la copresentadora de “CBS Mornings” King.

También compartieron el viaje la productora de cine Kerianne Flynn; Aisha Bowe, una exingeniera de la NASA que fundó sus propias empresas para promover la educación científica; y Amanda Nguyen, una científica que estudió planetas alrededor de otras estrellas y ahora aboga por los sobrevivientes de violencia sexual.

Blue Origin se negó a decir cuánto costó el vuelo o quién pagó qué. El viaje se produjo dos meses antes que Sanchez y Bezos se casen en Venecia.

Fue el 11mo vuelo espacial humano para la empresa con sede en el estado de Washington, fundada por Bezos en 2000 después de hacer una fortuna con Amazon. Bezos se abrochó el cinturón para el primer vuelo turístico espacial de Blue Origin en 2021 y acompañó a la última tripulación hasta la plataforma.

El lanzamiento de celebridades fue el primer vuelo espacial del país donde las mujeres ocuparon cada asiento. La única otra tripulación completamente femenina en 64 años de vuelos espaciales humanos fue en 1963. Fue entonces cuando la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova fue lanzada sola, convirtiéndose en la primera mujer en el espacio. Tereshkova pasó tres días fuera del planeta.

Incluso después del último lanzamiento, las mujeres representan apenas el 15% de las más de 700 personas que han viajado al espacio. Sanchez explicó que eligió deliberadamente a mujeres para lanzarse con ella, cada una de ellas ansiosa por inspirar tanto a jóvenes como a mayores a soñar en grande, e incluso encargó trajes de vuelo especiales.

“Es un momento importante para el futuro de los viajes espaciales comerciales y para la humanidad en general y para las mujeres en todo el mundo”, dijo Perry a The Associated Press la semana pasada.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space. pic.twitter.com/18Oo6GAnOa