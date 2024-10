Victoria's Secret vuelve al desfile de 'ángeles' tras 6 años

Victoria's Secret (VS) regresó a la pasarela el 15 de octubre después de seis años, presentando un desfile en Nueva York que refleja un cambio significativo en su enfoque de la belleza.

Modelos icónicas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Kate Moss participaron en el evento, destacando un compromiso renovado de la marca por la diversidad y la inclusión.

El desfile mostró una variedad de modelos de diferentes edades, razas y tallas, como Ashley Graham y Paloma Elsesser, simbolizando que la belleza no tiene límites.

La panorámica final, liderada por Tyra Banks, reforzó esta inclusión al unir generaciones. La música, compuesta exclusivamente por mujeres, incluyó actuaciones de la cantante tailandesa Lisa y Cher, estableciendo un ambiente vibrante.

here she is! adriana lima at the victoria’s secret show pic.twitter.com/aIWhugqLBm