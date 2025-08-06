Cerrar X
Selena Gomez lanza perfume para personas con movilidad reducida

Selena Gomez lanza su primer perfume inclusivo, diseñado para ser usado fácilmente por personas con movilidad reducida, con fórmula vegana y aroma gourmet

Rare Beauty, la marca de belleza fundada por Selena Gomez, ha dado un paso más en su compromiso con la inclusión al presentar su primera fragancia, diseñada específicamente para ser accesible a personas con movilidad limitada. Inspirada en su propia experiencia con el lupus, enfermedad que le ha afectado la movilidad en las manos, la cantante trabajó junto a terapeutas de manos e ingenieros para crear un envase ergonómico y funcional.

El perfume, elaborado en Francia, cuenta con una fórmula vegana, libre de crueldad animal y apta para pieles sensibles. Su aroma combina notas de caramelo, pistacho, pimienta rosa, jengibre, cacao, vainilla, sándalo, haba tonka y un fondo floral amaderado.

Una de las principales innovaciones es el diseño del rociador, que tiene un tamaño mayor al habitual, permitiendo ser presionado fácilmente con distintas partes de la mano o el cuerpo. Además, la tapa fue ideada para poder girarse y desbloquearse sin necesidad de ejercer fuerza excesiva, facilitando su uso para personas con dificultades motrices.

Rare Beauty realizó un estudio con 56 personas con discapacidades leves y severas en extremidades superiores para asegurar que el diseño fuera verdaderamente funcional. Los resultados confirmaron que tanto el agarre de la botella como el mecanismo del spray ofrecen una experiencia de uso cómoda y accesible.

Rare Beauty no solo busca ofrecer cosméticos, sino también eliminar barreras en la industria de la belleza, y este perfume es prueba de ello.


