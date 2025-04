Vuelve Rami Malek a la pantalla pero ahora como un 'Amateur'

Cada que se estrena alguna de las películas en las que participa, Rami Malek deja claro por qué es considerado uno de los actores más fascinantes de su generación, y con la cinta "El Amateur" no será la excepción.

Y es que tiene una carrera llena de papeles grandes y complejos, desde Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", por la que ganó el Oscar; el hacker en "Mr. Robot", por el que ganó un Emmy y, por supuesto, su interpretación como el villano Lyutsifer Safin en "Sin tiempo para morir".

Malek ha demostrado que su talento va mucho más allá de la pantalla, construyendo personajes que dejan una huella profunda en la audiencia y la crítica.

Ahora volverá a la pantalla grande convertido en Charlie Heller, un brillante pero profundamente introvertido decodificador de la CIA que trabaja desde una oficina en el sótano de la sede en Langley, cuya vida da un vuelco cuando su esposa es asesinada en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar medidas, él decide tomar el asunto en sus propias manos, embarcándose en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia se convierte en su arma más poderosa para eludir a sus perseguidores y lograr su venganza.

“No creo que Charlie se convierta en un villano. Podrías verlo de esa manera, pero la película te hará cuestionar muchas cosas sobre el personaje, sobre si está tomando las decisiones correctas o si está haciendo lo que haría un villano. Pero si comprendes quién es este personaje, verás que todo lo que hace proviene de un lugar de integridad y justicia. Esa es la gran pregunta que plantea la película. Cada espectador tendrá que juzgar por sí mismo si sus acciones son correctas o no. Es una historia que te deja pensando sobre la moralidad, venganza y justicia”.

En la película dirigida por James Hawes, Malek comparte créditos con Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez y Danny Sapani.

“Lo que más me gusta de este personaje es su resiliencia. Cuando se enfrenta a lo que parece una misión imposible, en lugar de rendirse, decide seguir adelante, aunque no tenga todas las respuestas. Tal vez no sea el mejor en lo que hace, pero su capacidad para pensar rápido y encontrar soluciones lo convierte en un personaje fascinante.

“Lo más importante es cómo, paso a paso, empieza a ganar confianza y hacer cosas que nunca imaginó. No tiene la fuerza de los héroes tradicionales, pero tiene inteligencia, lo que lo convierte en un héroe inesperado”.

