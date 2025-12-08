Paramount lanza ofensiva contra acuerdo de Netflix por WBD

Paramount se dirigió directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) con una oferta en efectivo que supera la propuesta presentada por Netflix el viernes, reavivando la disputa por el control del emblemático estudio de Hollywood.

La compañía ofreció 30 dólares por acción por la totalidad de WBD, mientras que la oferta de Netflix valoró los activos de Warner Bros. y HBO en 27.75 dólares por acción.

Netflix sostiene que la posterior escisión del negocio de cable elevaría el valor final por encima de la propuesta de Paramount.

Ellison acusa al consejo de WBD de optar por una oferta “inferior”

David Ellison, CEO de Paramount, defendió la oferta hostil asegurando que otorga “mayor valor y un camino más seguro y rápido hacia la finalización”.

Añadió que los accionistas merecen evaluar su propuesta, idéntica a la presentada previamente al consejo de WBD y rechazada.

La operación, valorada en 103,000 millones de dólares, representa un enfrentamiento descomunal: Paramount Skydance está valuada en 15,000 millones, mientras Netflix supera los 400,000 millones.

La batalla corporativa podría transformar el panorama informativo de Estados Unidos. En caso de ganar, Paramount sumaría CNN a su cartera, donde ya figura CBS, lo que ha despertado inquietudes sobre la independencia editorial debido a la cercanía de la familia Ellison con Donald Trump.

Por su parte, Netflix había alcanzado un acuerdo preliminar por 72,000 millones de dólares, excluyendo cadenas como CNN y Discovery, en una operación que podría cerrarse en 12 a 18 meses.

Mercado cauteloso ante las ofertas

Tras conocerse la ofensiva de Paramount, las acciones de WBD subieron hasta un 8%, cotizando a 28.16 dólares, todavía por debajo de los 30 ofrecidos por Paramount.

Las de Paramount también aumentaron entre un 5% y 6%, mientras Netflix registró leves descensos.

Paramount afirmó haber presentado seis propuestas previas sin éxito y advirtió que el acuerdo con Netflix enfrenta un complejo panorama regulatorio.

Su oferta pública expira el 8 de enero de 2026, salvo prórroga.

