Will Smith anuncia las fechas de su gira por Europa

Will Smith ha anunciado su regreso a la música con una gira por Europa y el Reino Unido para promocionar su nuevo álbum, "Based on a True Story", que saldrá el 28 de marzo.

Este álbum marca su retorno a la música después de 20 años desde su último lanzamiento, "Lost and Found", en 2005.

La gira recorrerá varias ciudades del Reino Unido y Europa durante el verano.

Contará con 26 presentaciones por varios festivales donde el rapero estará presentando sus mayores éxitos, así como las canciones que está a unos días de lanzar.

Las ciudades confirmadas son Hamburgo, Manchester, París, Londres, entre otros, de junio a septiembre del 2025 y se espera que agregue más fechas para Norteamérica y Sudamérica

La carrera musical de Will Smith comenzó en la década de 1980 como parte del dúo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Su primer sencillo, "Girls Ain't Nothing but Trouble," fue lanzado en 1986 y su álbum debut, "Rock the House," fue lanzado en 1987.

Sus éxitos comerciales como "Parents Jus Don't Understand" ganó el premio Grammy por Mejor Interpretación Rap y su sencillo "Boom Shake the Room" alcanzó el número uno en las listas de Billboard Hot 100.

Smith está listo para recuperar su lugar en la escena musical y demostrar que la música sigue siendo una parte importante de su carrera.

Comentarios