Will Smith impulsará nuevas franquicias con Paramount

La productora Westbrook, propiedad de Will Smith, firmó este miércoles un acuerdo con Paramount Pictures para impulsar el desarrollo de películas con potencial de convertirse en nuevas franquicias.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, el convenio incluye un acuerdo de primera opción e involucra dos proyectos principales: “Sugar Bandits” y “Rabbit Hole”, ambos con Will Smith como protagonista.

“Sugar Bandits” está basada en la novela "Devil in Exile" de Chuck Hogan y narra la historia de un exsoldado de las Fuerzas Especiales que lidera un escuadrón de justicieros de élite con la misión de acabar con el tráfico de drogas en Boston.

Sobre “Rabbit Hole” aún no se han revelado detalles de la trama, aunque se confirmó la participación de Jon Spaihts, coguionista de las películas de "Dune".

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Paramount para fortalecer su catálogo tras la fusión con Skydance Media y los recientes cambios en su directiva. La compañía ha buscado atraer nuevos talentos, como los hermanos Duffer creadores de Stranger Things, quienes en agosto firmaron un contrato de cuatro años para producir películas de gran escala.

