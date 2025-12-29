Podcast
Nacional

2025 un año complejo pero hay que seguir trabajando: Sheinbaum

La mandataria federal aseguró que 'México está de moda' al recalcar que los índices en turismo fueron superados durante este año

  • 29
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que "hay que seguir trabajando" tras un año de Gobierno con avances históricos para México.

Aunque calificó su primer año de administración como complejo por la entrada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la modicación del modelo de comercio mundial, resaltó que han "salido adelante".

"Hay que seguir trabajando, es el mensaje al gabinete" exclamó.

Destacó los avances de su administración

Tras el recuento de avances compartido hace tan solo unos días, la mandataria federal afirmó que algunos de ellos son los siguientes:

  • Reforma al Poder Judicial.
  • Garantizar que producción de energía eléctrica por empresas públicas no sean consideradas monopolios.
  • Financiamiento de refinación de hidrocarburos.
  • Fuentes renovables de energía.
  • Apreciación del peso.
  • Disminución de la pobreza.
  • Récord en turismo.

Afirmó que todo lo logrado es para mantener una cercanía con la población y brindarles los mayores beneficios. 

Además, aseguró que "México esta de moda" al reconocer los altos índices en turismo registrados durante este año.


