Yuri ya tiene candidata para su bioserie

Yuri tiene cita con los regios en la Arena Monterrey el próximo 12 de noviembre.

Yuri no quita el dedo del renglón con respecto a su próxima bioserie, y aunque el desarrollo de la misma ha sufrido algunos retrasos, la cantante tiene en la mira a la actriz ideal, para que la interprete en la pantalla.

"Ya di toda la historia y ¿qué seguiría?, ahora si buscar los personajes; he dicho que me gustaría que Fernanda Castillo (me interpretara), a mí me encantaría que ella me hiciera, porque ella es tremenda actriz, ¡y ya la vi de rubia!.

"Mucha gente le pregunta: ´¿Y ya te hablaron?´, y ella dice: ´No, no me han hablado´; pero yo no tengo que hablar... es el productor", compartió la cantante.

Mientras ese proyecto se concreta, Yuri sigue cosechando éxitos en los escenarios del mundo, actualmente está inmersa en la gira Euforia, que llegará a la Arena Monterrey el próximo 12 de noviembre; para la jarocha es doblemente significativo este tour, pues ha logrado reponerse de los terribles estragos que le causó el Covid-19.

"Mi disautonomía fue a consecuencia del Covid, que es presión alta, mareos, muchas ansiedades y muchas taquicardias, la verdad fueron cinco meses que no la pasé bien porque es horrible tener que estar en mi cama y no poder caminar", finalizó. (Con información de Italia Herrera)