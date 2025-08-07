Cerrar X
yuridia_arena_monterrey_0bc5985e49
Escena

Yuridia estrena su nuevo adelanto 'Para que seas feliz (En vivo)'

Yuridia estrena 'Para que seas feliz (En vivo)', tercer adelanto de su próximo álbum grabado en la histórica presentación en México

  • 07
  • Agosto
    2025

Yuridia continúa elevando la emoción de sus seguidores con el lanzamiento de “Para que seas feliz (En vivo)”, tercer adelanto de su próximo álbum en directo.

La grabación corresponde al épico cierre de su gira "Sin Llorar", celebrado con un lleno total en México.

Con una interpretación poderosa y emotiva, Yuridia entrega una canción perfecta para cerrar ciclos y decir adiós, consolidando su sello inconfundible que sus fans han bautizado como el estilo de La Patrona. 

El material discográfico en vivo captura el concierto sold out que la cantante ofreció este año en la Plaza México, donde se convirtió en la primera artista femenina en lograr un lleno en formato 360 grados.

Los dos primeros sencillos del álbum, “Sin Llorar” y “Brujería”, han generado un gran impacto.

El primero suma tres semanas consecutivas como número uno en la radio nacional, mientras que el segundo marca tendencia en TikTok con miles de usuarios participando en el trend que surgió a partir del tema.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Olegario_Vazquez_Aldir_f30217ec52
Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2025
escena_oasis_671408cbca
Oasis volverá también a los cines de a México con su documental
francis_ford_coppola_presentara_megalopolis_en_morelia_200f60078d
Francis Ford Coppola será dado de alta tras su operación cardíaca
publicidad

Últimas Noticias

20250807_235801_92c4087408
Sheinbaum se reúne con gobernadores para revisar IMSS-Bienestar
Olegario_Vazquez_Aldir_f30217ec52
Pandora recibirá el Premio a la Excelencia Musical 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_07_214024_4b5c9de68f
Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 8 de agosto
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×