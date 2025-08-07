Yuridia estrena su nuevo adelanto 'Para que seas feliz (En vivo)'

Yuridia continúa elevando la emoción de sus seguidores con el lanzamiento de “Para que seas feliz (En vivo)”, tercer adelanto de su próximo álbum en directo.

La grabación corresponde al épico cierre de su gira "Sin Llorar", celebrado con un lleno total en México.

Con una interpretación poderosa y emotiva, Yuridia entrega una canción perfecta para cerrar ciclos y decir adiós, consolidando su sello inconfundible que sus fans han bautizado como el estilo de La Patrona.

El material discográfico en vivo captura el concierto sold out que la cantante ofreció este año en la Plaza México, donde se convirtió en la primera artista femenina en lograr un lleno en formato 360 grados.

Los dos primeros sencillos del álbum, “Sin Llorar” y “Brujería”, han generado un gran impacto.

El primero suma tres semanas consecutivas como número uno en la radio nacional, mientras que el segundo marca tendencia en TikTok con miles de usuarios participando en el trend que surgió a partir del tema.

