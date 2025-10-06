Zelda Williams pide que no le manden videos de su papá con IA

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, pidió a públicamente que dejen de enviarle videos creados con inteligencia artificial con la imagen de su padre.

"Por favor, dejen de enviarme videos de papá generados por IA", escribió Zelda Williams en Instagram.

Después de más de una década del fallecimiento del icónico actor, los fans continúan recordándolo con videos de recopilaciones de sus mejores momentos; sin embargo, otros optaron por usar esta nueva tecnología para recrear su cara y enviárselos a Zelda, lo que ella catalogó como "asqueroso".

En su mensaje, publicado mediante sus historias de Instagram, Zelda Williams insistió en que dejaran de enviarle este tipo de contenido y señaló que su padre no era lo que hubiera querido.

"Dejen de creer que quiero verlo o que lo entenderé; no lo entiendo y no lo entenderé. Si solo intentan trollearme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante", se podía leer en el mensaje.

En otra parte del mensaje, la también actriz y directora lanzó una crítica a quienes utilizan esta herramienta para el arte o la música y calificó este tipo de trabajo como algo "asqueroso".

"No estás haciendo arte, estás creando perritos calientes asquerosos y sobreprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Asqueroso", escribió.

En la parte final de su mensaje, Zelda aseguró que la IA solo reciclaba ideas del pasado y que el público consumía sin sentido.

Esta no es la primera vez que Zelda Williams critica a la inteligencia artificial, pues, en 2023, durante las protestas de SAG-AFTRA, señaló al uso de esta tecnología como “tema obligatorio de negociación”.

