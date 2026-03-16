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Escena

Zelensky recibe al actor Sean Penn, ganador del Oscar 2026

A través de redes sociales, el mandatario agradeció al actor estadounidense y lo consideró 'un verdadero amigo de Ucrania'

  • 16
  • Marzo
    2026

El presidente Volodímir Zelenski recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, tras ser galardonado por tercera ocasión con una estatuilla de los Premios Oscar 2026.

A través de redes sociales, el mandatario agradeció al actor estadounidense y lo consideró "un verdadero amigo de Ucrania".

"Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania.  
Has estado con Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala.  
Esto sigue siendo cierto hoy.  
Y sabemos que continuarás apoyando a nuestro país y a nuestra gente."

De acuerdo con The New York Times', Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película "A Battle After Another" para viajar hasta Ucrania.

Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.

Penn regaló estatuilla a presidente ucraniano en 2022

Recordemos que en 2022, el actor le entregó su segunda estatuilla durante su viaje de regreso a Kiev.

En esta ocasión, el actor le pidió a Zelenski que tras ganar la guerra contra Rusia, llevara la estatuilla de vuelta a Malibú.

"Cuando ganes, tráela de vuelta a Malibú"

 

 

 


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