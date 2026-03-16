Zelensky recibe al actor Sean Penn, ganador del Oscar 2026

El presidente Volodímir Zelenski recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, tras ser galardonado por tercera ocasión con una estatuilla de los Premios Oscar 2026.

A través de redes sociales, el mandatario agradeció al actor estadounidense y lo consideró "un verdadero amigo de Ucrania".

"Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania.

Has estado con Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala.

Esto sigue siendo cierto hoy.

Y sabemos que continuarás apoyando a nuestro país y a nuestra gente."

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

De acuerdo con The New York Times', Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película "A Battle After Another" para viajar hasta Ucrania.

Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.

Penn regaló estatuilla a presidente ucraniano en 2022

Recordemos que en 2022, el actor le entregó su segunda estatuilla durante su viaje de regreso a Kiev.

Back in 2022 American actor and director Sean Penn presents President of Ukraine Volodymyr Zelensky with an Oscar statuette during his return trip to Ukraine's capital, Kyiv.



Penn says When you win, bring it back to Malibu," to which Zelensky replies, "in my peace life it was a… pic.twitter.com/McYvrhNLCC — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) March 16, 2026

En esta ocasión, el actor le pidió a Zelenski que tras ganar la guerra contra Rusia, llevara la estatuilla de vuelta a Malibú.

"Cuando ganes, tráela de vuelta a Malibú"

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