Finanzas

Ante restricción al ganado en EUA, NL compra a otros estados

Debido al brote del gusano barrenador, la entidad dejó de recibir ganado del sureste del país y ahora le compra a Sonora, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas

  • 05
  • Marzo
    2026

La restricción al envío de ganado hacia Estados Unidos está provocando que la cadena de exportaciones de reses se desarrolle de forma interna, lo que ha provocado que entidades como Nuevo León ahora compren a estados como Sonora. 

En entrevista, Eladio González, vicepresidente del Clúster Agroalimentario de Nuevo León, indicó que, debido al tema del brote del gusano barrenador, la entidad dejó de recibir ganado del sureste del país. 

Y aunque antes sí recibía ganado de entidades como Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, ahora otras como Sonora están comenzando a enviar sus reses al estado. 

“Nuevo León dejó de recibir ganado del sureste a raíz del tema del gusano barrenador, pero ese ganado se está cubriendo su cuota un poco con el ganado del norte que no se está exportando por la misma razón. Hoy ha llegado a Nuevo León ganado desde Sonora; sí recibíamos ganado de Coahuila, de Tamaulipas, de Chihuahua, pero de Sonora no. Entonces ya llegó algo de Sonora aquí al estado". 

"Son los principales exportadores y, al tener cerrada esa puerta, el ganado se queda en México y se empieza a generar el desarrollo interno”, destacó en el marco de la Asamblea del Clúster Agroalimentario de Nuevo León.

Agregó que “así todo el valor agregado de la mano de obra, de transportes, de procesos, de comercialización, se queda en México y se pagan precios récord, y la industria está acomodándose bien”. 

Entre otros retos que enfrenta el sector, González señaló la incertidumbre, la sequía y el tipo de cambio.


