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Finanzas

Actividad industrial en México cae 0.6% en marzo: Inegi

La actividad industrial en México retrocedió en marzo por caídas en construcción y manufactura, informó el Inegi, con descensos anual y mensual

  • 12
  • Mayo
    2026

La actividad industrial en México registró una caída durante marzo, afectada principalmente por el desempeño negativo de la construcción y la manufactura, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mostró un descenso de 0.6% en comparación con febrero, mes en el que se había observado una ligera recuperación de 0.4%.

 En su comparación anual, la actividad industrial se contrajo 1.5%, acumulando así su tercer retroceso consecutivo.

Construcción arrastra el desempeño industrial

Por componentes, la construcción fue el sector más afectado al registrar una caída mensual de 3.3%, su peor descenso desde abril del año pasado. En términos anuales, este rubro retrocedió 5.3%, luego de haber presentado cinco lecturas consecutivas al alza.

Este comportamiento refleja una desaceleración importante en uno de los sectores clave para el dinamismo económico, impactando directamente el resultado general de la actividad industrial.

La industria manufacturera también contribuyó al resultado negativo al registrar una disminución de 0.2% mensual y de 1.6% anual.

Con ello, este sector acumuló su novena caída anual consecutiva, evidenciando un periodo prolongado de debilidad.

En contraste, la minería mostró un avance de 1.7% mensual y 5.8% anual, mientras que los servicios relacionados con la generación y suministro de agua y electricidad crecieron 0.3% tanto a tasa mensual como anual.

No obstante, estos incrementos no fueron suficientes para contrarrestar las caídas registradas en la construcción y la manufactura.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, con cifras originales, la actividad industrial presentó una contracción anual de 1.2%.

 

 


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