Bonnie Tyler permanece grave pero estable, confirma su equipo

La cantante británica Bonnie Tyler continúa “gravemente enferma aunque estable”, según informó su equipo este martes mediante un comunicado oficial, en el que también expresaron su molestia por la difusión de rumores falsos sobre su estado de salud.

De acuerdo con la nota publicada en la página web de la artista, Tyler permanece ingresada en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, donde recibe atención médica especializada.

Lee aquí la nota completa: Bonnie Tyler es hospitalizada tras cirugía intestinal en Portugal

Sus doctores, sin embargo, mantienen expectativas positivas y confían en que logrará una recuperación completa.

Hospitalización y desmentido de rumores

La intérprete, de 74 años, fue hospitalizada la semana pasada, días después de someterse a una cirugía intestinal. Tras conocerse su ingreso, comenzaron a circular versiones en medios locales que aseguraban que se encontraba en coma inducido.

En los días posteriores también surgieron otras informaciones no confirmadas, como un supuesto paro cardíaco, atribuidas a fuentes cercanas sin identificar.

Ante esta situación, el equipo de la artista fue enfático al señalar que ellos representan la única fuente oficial sobre su estado de salud, desmintiendo categóricamente las versiones difundidas.

En el comunicado, el entorno de Tyler pidió a los medios de comunicación abstenerse de publicar especulaciones o noticias sin fundamento, ya que estas afectan tanto a su familia como a sus seguidores.

“Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado”, señalaron, al tiempo que solicitaron respeto, privacidad y “decencia” durante este momento complicado.

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