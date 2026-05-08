Crudo cierra la semana con pérdida del 6%; termina en $95.42

El mercado energético vivió una jornada de alta volatilidad este viernes. Los precios del crudo Brent llegaron a subir hasta un 3% tras el reciente intercambio de ataques aéreos entre Estados Unidos e Irán, aunque las ganancias se moderaron al cierre ante la expectativa de una posible tregua que libere el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, los futuros del crudo Brent subieron un 1.23%, situándose en 101.29 dólares el barril. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó un 0.64%, cerrando en 95.42 dólares. A pesar de este repunte diario, ambos indicadores sufrieron una semana difícil, acumulando descensos superiores al 6%.

Incertidumbre en el Estrecho de Ormuz

La tensión en el Golfo Pérsico escaló tras los enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes, sumado a nuevos ataques sufridos por Emiratos Árabes Unidos. El conflicto, que se originó con ataques aéreos conjuntos de EUA e Israel el pasado 28 de febrero, mantiene en vilo al transporte marítimo global.

Aunque el presidente Donald Trump aseguró el jueves que el alto el fuego sigue vigente, este viernes reiteró su ultimátum exigiendo que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares. Esta dualidad en el discurso oficial mantiene a los operadores en un estado de nerviosismo constante.

"Estamos en un punto muerto, y con razón", señaló John Kilduff, socio de Again Capital. "Estamos a las puertas de un avance decisivo en las negociaciones o de una reanudación de los combates". En la misma línea, Phil Flynn, analista de Price Futures Group, describió la jornada como un "juego de titulares" donde la cautela predomina ante la inestabilidad en el movimiento de buques.

Investigación por operaciones sospechosas

En medio del conflicto bélico, ha surgido un escándalo financiero. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EUA investiga operaciones por un valor total de 7,000 millones de dólares realizadas poco antes de anuncios clave de la Casa Blanca.

Según los informes, se detectó un volumen inusual de posiciones cortas —apuestas a que el precio bajaría— en los mercados de Chicago y Londres. Estas transacciones ocurrieron justo antes de que el presidente Trump anunciara retrasos en ataques o posibles treguas, movimientos que efectivamente desplomaron los precios y beneficiaron a los inversores que contaban con información anticipada.

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