Cerrar X
EH_CONTEXTO_1_7344ae0a60
Nacional

Profeco recupera $277 mil para afectados en el AICM

La Profeco informó que, al corte de las 19:00 horas del martes, atendió a 195 personas afectadas por la cancelación y demora de vuelos en el AICM

  • 13
  • Agosto
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, al corte de las 19:00 horas del martes, atendió a 195 personas afectadas por la cancelación y demora de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que el lunes 12 de agosto las operaciones se suspendieran durante varias horas debido a fuertes lluvias que provocaron severos encharcamientos.

Del total de pasajeros atendidos, el 62% solicitó apoyo por cancelación de vuelos, el 14% por demoras, el 10% por sobreventa de boletos y el 8% por vuelos perdidos.

El resto de las quejas estuvieron relacionadas con falta de información, cambios de itinerario, problemas de check-in, sobrepeso en equipaje, negativa de reembolso y cobros indebidos.

En total, la dependencia brindó 135 asesorías y 60 conciliaciones, logrando la recuperación de 277 mil 147 pesos, que fueron entregados a los consumidores perjudicados.

Por su parte, el AICM detalló que, hasta las 10:40 horas del martes, la contingencia había provocado el desvío de 16 vuelos, la cancelación de tres y la demora de 120 más, afectando a cerca de 19 mil 500 pasajeros.

“Personal especializado del Aeropuerto, con el apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras aeroportuarias, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad”, informó la terminal aérea.

Hacia las 11:00 horas de ese mismo día, el AICM anunció la reapertura de la pista 05 derecha-23 izquierda, lo que permitió reanudar las operaciones.

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse en contacto con sus aerolíneas y consultar fuentes oficiales para conocer posibles afectaciones por el clima.

En redes sociales circularon fotos y videos de los pasillos inundados y de cientos de pasajeros varados, a la espera de que la situación se normalizara para continuar su viaje.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
EH_UNA_FOTO_799f48e75f
Reanuda operaciones aeropuerto de CDMX tras cierre temporal
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_47db43139c
Denuncian a PlayStation Store en Profeco por 'precios engañosos'
publicidad

Últimas Noticias

ex_director_pemex_detenido_d132642f68
Confirma Presidencia captura de exdirector de Pemex en EUA
b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
karol_g_brasil_a0916d0ebd
Anuncia NFL show de Karol G en YouTube desde Brasil
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×