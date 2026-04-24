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Finanzas

Ante auge de inversión, suben 14% usuarios de energía en NL

Se trata de grandes consumidores industriales, centros de datos, infraestructuras y complejos comerciales que requieren de alta potencia para su operación

  • 24
  • Abril
    2026

La llegada de más inversiones al estado también está impulsando la demanda y nuevos contratos de usuarios de energía eléctrica. 

Y es que se observa un alza de hasta 14% en los usuarios de media tensión (MT), de entre 1 kV y 36 kV (kilovoltios), al pasar de 53,920 en 2020 a 61,688 al cierre del año pasado.

Se trata de grandes consumidores industriales, como mineras, centros de datos, infraestructuras y complejos comerciales que requieren de alta potencia para operar. 

“Se conectan directamente a la red de distribución para obtener mayor eficiencia, seguridad y gestionar grandes cargas”, afirmó en un reporte el Clúster Energético de Nuevo León. 

De hecho, esos números muestran que en 2025, Nuevo León incrementó los clientes de MT al mayor ritmo de los últimos años. 

Y es que, de acuerdo con cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los 61,688 clientes de MT del año pasado, que incluyen tanto negocios como industria, además representaron un alza de 3.5% respecto a 2024, superando el avance registrado en años recientes. 

A nivel nacional, el aumento fue de solo 2.8% anual. 

Aunque seis estados tuvieron un crecimiento mayor, Nuevo León se consolidó como líder nacional en este tipo de clientes, cuyo número equivale al total de 10 entidades del país, destacó el organismo. 

Jalisco y Chihuahua se ubicaron en el segundo y tercer lugar del país con 36,249 y 23,000 usuarios en 2025, respectivamente, lo que significó aumentos de 3.1% y 2.9 por ciento. 

Cabe señalar que Nuevo León se convirtió en la primera entidad en superar los 60,000 clientes de media tensión. 

Al hablar de municipios, Monterrey y San Pedro marcaron la pauta en este segmento al cierre de 2025, con 21,179 y 18,335 clientes, ocupando el primer y segundo lugar nacional. 

Además, García triplicó el número de negocios clasificados en esta categoría.

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Imán de capital extranjero

Nuevo León se consolidó como uno de los principales destinos de inversión en el país al registrar un crecimiento anual del 73% en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, al sumar $3,628 millones de dólares, equivalentes al 8.9% del total nacional. 

Por monto, la entidad se colocó en el segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, que concentró $22,381 millones de dólares, mientras que el Estado de México ocupó la tercera posición con $3,279 millones. 

Este desempeño se dio en un entorno récord para México, que alcanzó $40,871 millones de dólares en IED, con un crecimiento anual del 10.8%, impulsado principalmente por la reinversión de utilidades con un 67.7% y el dinamismo de las nuevas inversiones, que crecieron 132.9 por ciento. 

Además, Nuevo León acumula actualmente más de $117,000 millones de dólares en inversiones distribuidas en 432 proyectos, fortaleciendo su papel como uno de los polos más atractivos para el capital productivo en el país.


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