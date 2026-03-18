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Finanzas

Afore reportan alza de 10% en plusvalías en 2026

El sistema de ahorro para el retiro acumula 10 meses consecutivos con rendimientos positivos, pese a la volatilidad en mercados globales

  • 18
  • Marzo
    2026

Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) registraron un crecimiento de 10% en sus plusvalías durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Según el organismo, en febrero los recursos de las cuentas individuales generaron rendimientos por 148 mil 254 millones de pesos. Sumados a los 158 mil 471 millones obtenidos en enero, el acumulado del primer bimestre asciende a 306 mil 725 millones de pesos.

“Si contabilizamos desde el año anterior, el sistema lleva 10 meses consecutivos con plusvalías”, destacó la autoridad.

¿Qué son las plusvalías?

Las plusvalías representan el aumento en el valor de los activos financieros administrados por las Afore. Estas ganancias no se concretan hasta que los recursos son retirados, generalmente al momento de la jubilación. En contraste, cuando el valor de los activos disminuye, se habla de minusvalías.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Afore señaló que estos resultados reflejan un desempeño sólido del sistema, respaldado por una estrategia de inversión prudente, diversificada y enfocada en el largo plazo.

La asociación subrayó que los 10 meses consecutivos de plusvalías consolidan la confianza en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual tiene como objetivo principal generar rendimientos sostenidos para los trabajadores mexicanos.

No obstante, la Amafore advirtió que los mercados financieros atraviesan un periodo de volatilidad en el corto plazo, influido por tensiones geopolíticas, particularmente el conflicto en Medio Oriente. Estas condiciones han presionado los precios del petróleo y podrían generar minusvalías temporales.

Aun así, enfatizó que este tipo de fluctuaciones son normales y, históricamente, han sido compensadas con rendimientos positivos a lo largo del tiempo.

Actualmente, los recursos administrados por el SAR ascienden a 8.67 billones de pesos, lo que equivale a más del 24% del producto interno bruto (PIB) del país.

De ese total, el 57% corresponde a rendimientos generados por las inversiones, con un rendimiento promedio de 10.74% nominal y 5.06% en términos reales, niveles que la Amafore considera altamente competitivos frente a otras alternativas de inversión.


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