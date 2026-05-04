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Finanzas

Brent se dispara hasta los US$114 por tensiones en Ormuz

Según datos publicados por Bloomberg, el brent sube el 5.65%, hasta los $114.13 dólares, aunque minutos previos ha llegado a tocar los $114.30

  • 04
  • Mayo
    2026

El barril de petróleo brent se disparó este lunes al cotizar por encima de los $114 dólares, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Según datos publicados por Bloomberg, el brent sube el 5.65%, hasta los $114.13 dólares, aunque minutos previos ha llegado a tocar los $114.30 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El hidrocarburo comenzó a subir con fuerza después de que Irán afirmó que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida".

Poco antes, el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, había advertido que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

Irán impide la entrada de destructores de EUA en Ormuz

Irán afirmó este lunes que impidió la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

Ante una advertencia "firme y rápida", las fuerzas iraníes bloquearon el paso de la embarcación.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán impide la entrada de destructores de EUA en Ormuz


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