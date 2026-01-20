Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_11_20_10_PM_f5a1961d22
Internacional

Air Force One regresa a Washington por falla eléctrica menor

El avión presidencial de EUA volvió a la Base Andrews tras detectar un problema eléctrico menor; el mandatario continuó su viaje a Davos en otra aeronave

  • 20
  • Enero
    2026

El avión del presidente Donald Trump, el Air Force One, regresó a la Base Conjunta Andrews aproximadamente una hora después de partir hacia Suiza el martes por la noche.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la decisión de regresar se tomó después del despegue cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta.

Un reportero a bordo declaró que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación inmediata. Aproximadamente media hora después del despegue, se informó a los reporteros que el avión daría la vuelta.

Trump abordó otro avión, un C-32 de la Fuerza Aérea, un Boeing 757 modificado normalmente utilizado por el presidente para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, y continuó su viaje al Foro Económico Mundial en Davos poco después de la medianoche.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T093709_342_e88dcd0463
Delcy Rodríguez prevé viajar a Washington tras caída de Maduro
EH_CONTEXTO_2026_01_19_T122143_998_f47b69a26f
Francia rechaza por ahora el Consejo de Paz de Estados Unidos
donald_trump_baila_gasolina_daddy_yankee_eua_precio_bajo_ebb8e6e020
Trump baja el precio de la gasolina y celebra con Daddy Yankee
publicidad

Últimas Noticias

atacan_vivienda_elias_moran_369810d6e8
Atacan vivienda de Elías Moran, comisionado de MC en Morelos
embajador_ronald_37_criminales_7c2ed80423
Embajador de EUA en México reconoce entrega de 37 criminales
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T124911_725_e36783d57e
ONG Provea exige lista oficial de presos políticos liberados
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×