Air Force One regresa a Washington por falla eléctrica menor

El avión del presidente Donald Trump, el Air Force One, regresó a la Base Conjunta Andrews aproximadamente una hora después de partir hacia Suiza el martes por la noche.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la decisión de regresar se tomó después del despegue cuando la tripulación a bordo del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta.

Un reportero a bordo declaró que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación inmediata. Aproximadamente media hora después del despegue, se informó a los reporteros que el avión daría la vuelta.

Trump abordó otro avión, un C-32 de la Fuerza Aérea, un Boeing 757 modificado normalmente utilizado por el presidente para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, y continuó su viaje al Foro Económico Mundial en Davos poco después de la medianoche.

