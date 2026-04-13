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Finanzas

Alista Laredo Semana de Puentes Internacionales

La celebración del 13 al 17 de abril destacará el papel clave de los cruces en comercio, seguridad y conexión entre México y Estados Unidos

  • 13
  • Abril
    2026

Para reconocer el papel fundamental del Sistema de Puentes de Laredo como el principal puerto de entrada terrestre en los Estados Unidos y un punto clave para el comercio internacional, los viajes y el intercambio cultural, la ciudad de Laredo proclamará oficialmente del 13 al 17 de abril de 2026 como la “Semana de Puentes Internacionales”.

Este lunes se realizará la ceremonia de proclamación, la cual dará inicio a una serie de eventos durante la semana, en los que destacará la importancia de los puentes internacionales de Laredo para el crecimiento económico, la seguridad pública y la colaboración binacional.

Además, como parte de esta celebración, la Ciudad de Laredo llevará a cabo eventos adicionales, incluyendo una ceremonia de corte de listón por la renovación de oficinas del Puente del Comercio Mundial y la Carrera 5K y Caminata 1K “Bridge the Distance”.

“Estos eventos tienen como objetivo fomentar la participación de la comunidad, destacar las inversiones continuas en infraestructura y crear conciencia sobre el impacto del Sistema de Puentes en la vida diaria y el comercio internacional”, se informó en un comunicado.

La proclamación destacará el papel del Sistema de Puentes de Laredo en facilitar más de $354,000 millones en comercio, así como su importancia como pilar de estabilidad económica y conectividad entre los Estados Unidos y México.

La Semana de Puentes Internacionales también reconoce la dedicación y el servicio del personal de la ciudad y de las partes interesadas que garantizan la operación segura, eficiente y confiable de los puentes internacionales de Laredo.


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