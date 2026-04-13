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Finanzas

Wall Street abre en rojo tras bloqueo del estrecho de Ormuz

Las acciones en la Bolsa de Nueva York arrancaron la semana con pérdidas después de que Trump anunciara este fin de semana el bloqueo

  • 13
  • Abril
    2026

Wall Street abrió en rojo este lunes tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueara el estrecho de Ormuz.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.65% hasta 47,605 unidades
  • S&P 500: baja 0.32% hasta 6,795 unidades
  • Nasdaq: baja 0.38% hasta 22,815 unidades

Las acciones en la Bolsa de Nueva York arrancaron la semana con pérdidas después de que Trump anunciara este fin de semana el bloqueo del estrecho, debido a que se considera un espacio clave para el suministro de petróleo a nivel global.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs caía 4.11%, después de presentar un beneficio neto de $5,630 millones de dólares, un 18% más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos.

Otros índices del sector que también presentan cuentas esta semana, también abrieron en rojo:

  • JP Morgan caía 1.11% 
  • Citigroup: caía 1.07 %
  • Wells Fargo: caía 0.91 %.

En otros mercados, el oro perdió 0.77%, hasta $4,750 dólares la onza; y la plata perdía 3.01%, hasta los $74.18 dólares la onza.

Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

El bloqueo al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz que anunció el presidente de Estados UnidosDonald Trump comenzó este lunes tras el fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán.

De acuerdo con el mandatario republicano, Estados Unidos comenzará a "bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

Aquí te presentamos la nota completa: Inicia bloqueo de estrecho de Ormuz anunciado por Trump

 


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