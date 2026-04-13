Canasta básica urbana roza 5 mil pesos en marzo: Inegi

El valor de la canasta alimentaria y no alimentaria en zonas urbanas de México se ubicó en 4 mil 940.45 pesos durante marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el ámbito rural, el costo fue de 3 mil 553.46 pesos, lo que representó incrementos anuales de 6.1% en zonas urbanas y 5.6% en rurales respecto al mismo mes de 2025.

En marzo 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,940.37 para el ámbito rural y $2,571.18 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/XoFOMb2d5f — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 13, 2026

Canasta alimentaria supera la inflación

En cuanto a la línea de pobreza extrema por ingresos, que mide únicamente la canasta alimentaria, el costo alcanzó 2 mil 571.18 pesos en áreas urbanas y mil 940.37 pesos en zonas rurales.

Estos niveles implicaron aumentos anuales de 8.1% y 7.9%, respectivamente, cifras que superaron la inflación general anual de marzo, que fue de 4.6%.

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Productos que impulsaron el alza

El encarecimiento de la canasta estuvo impulsado principalmente por el aumento en productos clave.

El jitomate registró un incremento anual de 126.3%, siendo el factor de mayor impacto, especialmente en zonas rurales. También influyeron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un alza de 7.1%, con mayor incidencia en áreas urbanas.

En tercer lugar, destacaron:

Bistec de res, con un aumento de 10.2% en zonas rurales

Leche pasteurizada, con 8.1% en áreas urbanas

Los productos de la canasta alimentaria concentraron la mayor presión inflacionaria, al aportar el 73.6% del incremento en zonas urbanas y el 70.4% en rurales.

En contraste, dentro de la canasta no alimentaria destacaron aumentos en:

Transporte público y cuidados personales en zonas rurales

Educación, cultura, recreación y transporte en zonas urbanas

De acuerdo con el Inegi, la inflación general anual en marzo de 2026 se ubicó en 4.6%, un aumento frente al 3.8% registrado en el mismo mes de 2025.

A nivel mensual, la inflación fue de 0.9%, lo que refleja una aceleración en los precios durante el periodo.

Las líneas de pobreza permiten medir si los ingresos de la población son suficientes para cubrir necesidades básicas, tanto alimentarias como no alimentarias, y forman parte de la medición de pobreza multidimensional en el país.

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