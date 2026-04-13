Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
canasta_basica_7c2741de27
Finanzas

Canasta básica urbana roza 5 mil pesos en marzo: Inegi

El costo de la canasta alimentaria y no alimentaria en zonas urbanas de México alcanzó 4,940 pesos en marzo, con alzas por encima de la inflación

  • 13
  • Abril
    2026

El valor de la canasta alimentaria y no alimentaria en zonas urbanas de México se ubicó en 4 mil 940.45 pesos durante marzo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el ámbito rural, el costo fue de 3 mil 553.46 pesos, lo que representó incrementos anuales de 6.1% en zonas urbanas y 5.6% en rurales respecto al mismo mes de 2025.

Canasta alimentaria supera la inflación

En cuanto a la línea de pobreza extrema por ingresos, que mide únicamente la canasta alimentaria, el costo alcanzó 2 mil 571.18 pesos en áreas urbanas y mil 940.37 pesos en zonas rurales.

Estos niveles implicaron aumentos anuales de 8.1% y 7.9%, respectivamente, cifras que superaron la inflación general anual de marzo, que fue de 4.6%.

También te puede interesar: Inflación se acelera y da “mega brinco”: llega a 4.59%

Productos que impulsaron el alza

El encarecimiento de la canasta estuvo impulsado principalmente por el aumento en productos clave.

El jitomate registró un incremento anual de 126.3%, siendo el factor de mayor impacto, especialmente en zonas rurales. También influyeron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un alza de 7.1%, con mayor incidencia en áreas urbanas.

En tercer lugar, destacaron:

  • Bistec de res, con un aumento de 10.2% en zonas rurales
  • Leche pasteurizada, con 8.1% en áreas urbanas

Los productos de la canasta alimentaria concentraron la mayor presión inflacionaria, al aportar el 73.6% del incremento en zonas urbanas y el 70.4% en rurales.

canasta basica

En contraste, dentro de la canasta no alimentaria destacaron aumentos en:

  • Transporte público y cuidados personales en zonas rurales
  • Educación, cultura, recreación y transporte en zonas urbanas

De acuerdo con el Inegi, la inflación general anual en marzo de 2026 se ubicó en 4.6%, un aumento frente al 3.8% registrado en el mismo mes de 2025.

A nivel mensual, la inflación fue de 0.9%, lo que refleja una aceleración en los precios durante el periodo.

Las líneas de pobreza permiten medir si los ingresos de la población son suficientes para cubrir necesidades básicas, tanto alimentarias como no alimentarias, y forman parte de la medición de pobreza multidimensional en el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2146_a0d63d171f
Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza
HAITI_LLUVIAS_e1686058122494_f3e3f7f1c5
Fuertes lluvias dejan al menos 12 fallecidos en Haití
nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2149_4829e94b6a
Mantendrán tarifas de transporte urbanos sin aumento en Saltillo
IMG_2146_a0d63d171f
Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza
4d03c010_2885_44e3_a346_37a7dc1e62b3_6fab2f7bba
Revisan vialidades afectadas por lluvias en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×