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Tamaulipas

Fiscal confirma vinculación a proceso de dos policías procesales

El Fiscal General de Justicia se refirió al Proceso Legal que enfrentan por el delito de evasión de presos, dos elementos de la Policía Procesal Penal

  • 13
  • Abril
    2026

El Fiscal General de Justicia, Eduardo Govea Orozco, se refirió al Proceso Legal que enfrentan por el delito de evasión de presos, dos elementos de la Policía Procesal Penal que realizaban funciones de custodia de una persona privada de su libertad y que se dio a la fuga mientras se encontraba en una audiencia.

En el Centro Integral de Justicia, a unos metros de oficinas centrales de la propia Fiscalía. 

“Los elementos de la policía procesal detenidos por los hechos ya han sido vinculados a proceso, se está gestionando internamente la emisión de un boletín de recompensa para localizar al elemento evadido”, señaló. 

Dijo que la investigación continúa sobre terceras personas que colaboraron o facilitaron la evasión.

“Aún no se ha solicitado la colaboración de otros estados para la búsqueda, no hay ninguna orden de aprehensión contra la persona mencionada”, insistió. 

Cabe señalar que el elemento fugado es un ex policía del desaparecido Grupo de Operaciones Especiales (GOPE), identificado como José Arturo “N”, que se escapó el pasado 03 de abril sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero, persona vinculada a proceso por el delito de homicidio y presunta participación en la masacre del municipio de Camargo, en donde varios migrantes fueron privados de la vida.


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